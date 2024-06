Visma-Lease a Bike heeft wat te zeggen over het signaal dat Remco Evenepoel verstuurd heeft naar de buitenwereld

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het was meer dan zomaar een zege waar Remco Evenepoel mee uitpakte. Het was een signaal naar de buitenwereld toe: hij is helemaal terug.

Zeker bij Visma-Lease a Bike konden ze daar niet om heen. Sepp Kuss kreeg nog meer aangesmeerd dan gevreesd. Gelukkig voor de geel-zwarte formatie kon Matteo Jorgenson de schade beperken. "Matteo heeft een heel goede tijdrit afgewerkt. Hij heeft het maximale eruit weten te halen", trekt Frans Maassen zich daar aan op. Evenepoel op de afspraak Ondertussen is de boodschap wel aangekomen. Om nog op het hoogte schavotje van het podium terecht te komen, zullen ze bij Visma-Lease a Bike wel heel sterk uit de hoek moeten komen de volgende dagen. "De concurrentie was wederom erg sterk. Zo lieten Remco Evenepoel en Primoz Roglic zien dat ze op de afspraak waren." Vooral de prestatie van Evenepoel was een duidelijk statement, maar Maassen geeft het nog niet op. "Het zwaarste gedeelte van deze Dauphiné moet nog komen. De laatste drie etappes gaan voor de beslissing zorgen. Daar kijken we als ploeg erg naar uit. We gaan er alles aan doen om dan zo goed als mogelijk voor de dag te komen."