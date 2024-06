CEO Visma - Lease a Bike zéér kritisch voor organisatoren Dauphiné na nieuwe opdoffer

Het slechte weer maakte heel wat slachtoffers in het Critérium du Dauphiné. Er waren zelfs geen ambulances genoeg om de race verder te zetten, waardoor er tot neutralisatie werd overgegaan. Het bilan wordt nog zwaarder dan verwacht.

Het was een ongeziene ravage uiteindelijk in het Critérium du Dauphiné. Al snel was duidelijk dat Visma - Lease a Bike stevig in de klappen zou moeten gaan delen. Zij verloren twee van hun renners in de race door de valpartij.

Zowel Dylan Van Baarle als Steven Kruijswijk moesten de Dauphiné verlaten en zullen er niet bij zijn in de aankomende Tour de France. Daarvoor zijn de blessures van beiden te zwaar na de spectaculaire valpartij donderdag.

Would this happen in F1? Or would the safety organisation take measures upfront? https://t.co/HLx1eqQX5q — Richard Plugge (@RichardPlugge) June 6, 2024

Bij Visma - Lease a Bike kunnen ze dan ook niet lachen met de zaak. Richard Plugge, CEO van Visma -Lease a Bike, kaartte de veiligheidsmaatregelen in de koers andermaal aan na de zware valpartij in de Dauphiné.

Plugge maakt vergelijking met Formule 1

"Zou dit in de Formule 1 ook gebeuren? Of zouden ze daar wel veiligheidsmaatregelen nemen op voorhand", liet hij er op X geen enkele twijfel over bestaan dat hij problemen heeft met hoe het eraan toeging op donderdag.

De zware valpartij heeft in ieder geval heel wat slachtoffers weten te eisen. Al minstens acht renners gaven op, mogelijk dat er vrijdag ook nog een aantal wielrenners niet aan de start zullen komen van de volgende etappe.