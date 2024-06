Stevige opdoffer voor Soudal Quick-Step en Evenepoel in Dauphiné: slecht nieuws over belangrijke Belgische pion

Het loopt in de bergen niet echt naar wens voor Remco Evenepoel en heel Soudal Quick-Step. Op de voorlaatste dag van de Dauphiné is Ilan Van Wilder moeten afstappen.

Ilan Van Wilder heeft in deze Dauphiné niet de rol kunnen spelen die hij voor ogen had. In etappes 2 en 3 maakte Van Wilder wel steeds deel uit van de favorietengroep, maar veel meer dan dat heeft hij niet kunnen bijdragen. Voornamelijk omdat hij één van de vele betrokkenen was bij de massale valpartij in de vijfde rit.

In etappe 6 kreeg Van Wilder op Le Collet d'Allevard maar liefst 24 minuten aangesmeerd en zakte hij volledig weg in het klassement. De man die anders Remco Evenepoel bergop zo goed bijstaat is een dag later nog wel van start gegaan in de rit naar Samoëns 1600, maar heeft al vroeg in diezelfde etappe moeten opgeven.

Blessures hinderen Van Wilder

Dat meldt zijn ploeg Soudal Quick-Step op sociale media. "Door de gevolgen van de blessures die hij opliep in de valpartij van donderdag, is Ilan Van Wilder genoodzaakt om te stoppen in de Dauphiné. We wensen hem een spoedig herstel!" Dat doet iedereen, want in principe trekt Van Wilder eind deze maand naar de Tour.

Due to the consequences of the injuries sustained in Thursday’s crash, @IlanWilder has been forced to stop at the #Dauphine.



Wishing him a speedy recovery!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/EYDVeNKHUr — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 8, 2024

Ook voor Remco Evenepoel is het een groot verlies, al heerste er sowieso wel al het vermoeden dat we in deze Dauphiné de beste Van Wilder niet meer gingen zien. Het is met het oog op de Tour wel belangrijk om te weten of Evenepoel nog een extra pion aan zijn zijde zal hebben in het gebergte of niet. Dat wordt dus afwachten.

Evenepoel moet mogelijk nog meer op Landa leunen

Als Van Wilder niet in topvorm naar de Tour de France kan gaan, zal Remco Evenepoel immers nog meer aangewezen zijn op de hulp van Mikel Landa.