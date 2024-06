Arnaud De Lie is ondanks knappe top 3 de grote pechvogel in Zwitserland, andere sterke sprinter profiteert ervan

Voor Arnaud De Lie was het in Zwitserland een mooie gelegenheid om nog eens een prestigieuze zege te boeken. Helaas voor hem won Coquard de sprint aan het einde van de tweede rit in de Ronde van Zwitserland.

Een vijftal renners nam toch al vrij vroeg een voorgift. Vanuit Belgisch oogpunt was Gerben Kuypers de meest opvallende aanvaller. Zijn metgezellen luisterden naar de namen Debons, Gonzalez, Jenni en Stehli. Door als tweede boven te komen op Ricken stegen de kansen van Gerben Kuypers om de bergtrui te nemen. Op diezelfde klim moest Gonzalez lossen. Het kwartet vooraan genoot op een bepaald moment wel een voorsprong van vijf minuten op het peloton, maar die kloof daalde zienderogen. Het sein voor Stehli om zijn aanval te plaatsen en zijn medevluchters achter zich te laten. Maar de drie anderen kwamen toch weer terug. Alpecin-Deceuninck probeert Op het moment van de speldenprikken vooraan was er in het peloton een massale val, gelukkig zonder al te veel erg bij de eerste indruk. Op de Regengsberg was het liedje van de aanvallers uitgezongen. Alpecin-Deceuninck kwam nog met een ferme punch om wat mannen te lossen, maar EF controleerde in functie van Bettiol. Die lanceerde zich na de afdaling, maar de Italiaan slaagde er niet in om voorop te blijven. Toch sprinten dus en Coquard en De Lie zaten nog goed geplaatst om een gooi te doen naar de overwinning. Maar uitgerekend op dat moment sloeg het noodlot toe voor Arnaud de Lie: het goudhaantje van Lotto Dstny had een schakelprobleem. Schakelprobleem doet De Lie de das om Dikke pech voor hem, maar daar kon Coquard zich uiteraard weinig van aantrekken. De Fransman sloeg meteen een gat dat niemand nog kon dichten. Matthews werd tweede, De Lie nog derde.