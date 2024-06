Bakelants geeft goede reden om rittenkoers van landgenoot in Dauphiné topprestatie te noemen

De Dauphiné heeft voor het nodige spektakel gezorgd. Het was in ieder geval meer genieten dan de Giro d'Italia.

Tadej Pogacar stond moederziel alleen aan de top van de Giro d’Italia, waardoor het spektakel grotendeels achterwege bleef. Op dat vlak was de Dauphiné dan heel wat aangenamer om te volgen.

Remco Evenepoel stelde wat teleur, maar Jan Bakelants is ervan overtuigd dat onze landgenoot zich helemaal zal klaarstomen voor de start van de Tour de France in Firenze.

Primoz Roglic won dan wel de Dauphiné, hij zal zondag niet echt gelukkig geweest zijn na de moeizame slotetappe. “Ja, hij won de Dauphiné. Maar noem het gerust een pyrrusoverwinning”, klinkt het bij Bakelants in Het Laatste Nieuws.

De analist keek echter op van wat Laurens De Plus allemaal liet zien. “Hoe sterk was die! Zelf wees hij me er fijntjes op dat hij vorig jaar ook al tiende eindigde in de Ronde van Italië. Klopt. Maar dat vond ik een wat bloedarmoedige koers. Met alle respect, want ook daar moet je keihard fietsen en stevige wattages duwen.”

Maar nu was zijn prestatie nog veel meer waard. “De kwaliteit en het niveau van het deelnemersveld lagen in deze Dauphiné, in de laatste rechte lijn richting Tour, echter hoger en de manier waarop op die aankomstklimmen werd gekoerst was attractiever. Het maakt Laurens' vijfde plaats in het eindklassement echt tot een topprestatie.”