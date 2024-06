Spectaculaire valpartij bergop in Ronde van Zwitserland: vluchter houdt ontketende Yates héél nipt af

In de Ronde van Zwitserland was het tijd voor de eerste echte test voor de klassementsmannen. Er werd geklommen naar het dak van de Ronde van Zwitserland. Wie zou het gaan halen op de Gotthardpas?

Bauke Mollema moest snel opgeven, ondertussen reed een vluchtersgroep heel wat minuten bij elkaar. Daarbij ook onze 24-jarige landgenoot Gerben Kuypers, die van de bergtrui een doel had gemaakt. Op de slotklim moest hij er echter snel af.

Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Torstein Traeen (Bahrain Victorious), Bryan Coquard (Cofidis) Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty), Michael Matthews (Jayco-AlUla) en Roland Thalmann (Tudor) bleken voorin de besten.

© photonews

Uiteindelijk waren het Thalmann en Traeen die de grootste kansen leken te hebben op de dagzege, met daarna meteen een versnelling van Torstein Traeen. De kloof op het peloton was op dat moment nog heel wat minuten.

Traeen houdt nét vol op ontketende Yates

In het peloton der favorieten probeerden onder meer Paret-Peintre en Felix Gall de bakens te verzetten, even later was er een massale valpartij bergop toen Del Toro achterom keek en er meer dan twintig renners over hem heengingen.

Bettiol moest even later passen en verloor zo zijn leiderstrui. Adam Yates kwam met een versnelling, waarop niemand kon volgen. Titelverdediger Skjelmose was de best of the rest onder de favorieten, Yates kwam nét te kort om Traeen de ritzege af te pakken. Hij wordt wel de nieuwe leider.