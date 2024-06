Het moeten niet altijd monsterritten zijn, maar Wout van Aert heeft toch stevige waarschuwing in huis voor tegenstand

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert werkt heus niet elke dag van die monsterritten af op stage. Toch lijkt het vertrouwen bij hem wel te groeien.

Een paar dagen geleden opteerde Wout van Aert wel voor zo'n enorme onderneming van 7 uur op hoogtestage. Dat doet vermoeden dat hij toch zal deelnemen aan de Tour de France, omdat dit net het type training is dat aan bod komt in aanloop naar een belangrijke wedstrijd. Vandaag zat Van Aert minder lang op de fiets.

Dat weten we door zijn Strava-account in de gaten te houden. Elke dag vertoeven Van Aert en zijn ploegmaats van de potentiële Tour-ploeg wel ongeveer in dezelfde omgeving: het gaat de hele tijd langs Tignes en Val d'Isère. Daar vormt deze donderdag alvast geen uitzondering op. De afstand van de trainingen kan variëren.

Van Aert traint ruim twee uur

Van Aert heeft het deze keer gehouden bij een trainingstocht van 69 kilometer. Daar zaten ook wel wat klimkilometers bij, waardoor er toch 1537 hoogtemeters afgelegd zijn. In totaal was dat goed om Van Aert 2 uur, 26 minuten en 12 seconden bezig te houden. Tot daar de gegevens van de fietstocht met het weekend in zicht.

"Killer bees coming out of hibernation", schrijft Van Aert erbij. Vertaald: de killer bees (dodelijke bijen) komen uit hun winterslaap. Killer bees, dat was de voorbije jaren de bijnaam van de ploeg toen die nog Jumbo-Visma heette. Met de naamsverandering naar Visma-Lease a Bike werd die bijnaam enigszins achterwege gelaten.

Van Aert keert bladzijde om

Van Aert haalt 'm dus vanonder het stof. Alsof hij wil zeggen dat hij en zijn ploegmaats weer beschikken over de snedigheid die hen de voorbije jaren zo veel overwinningen bezorgde. Dan kan de tegenstand maar beter oppassen, want vorig jaar won Visma-Lease a Bike de drie grote ronden. Of het is gewoon een leuke woordspeling.