Tour de France lust er de laatste jaren wel pap van en komt met aankondiging voor 2026 die velen zal bevallen

Terwijl het uitkijken is naar wat de Tour de France dit jaar zal brengen, is er over de editie van 2026 ook al nieuws. Die zal van start gaan in Barcelona.

Er wordt dus een trend voortgezet: de laatste jaren komt het steeds vaker voor dat de Tour de France niet in Frankrijk van start gaat. Het is in 2024 al de derde opeenvolgende editie die vanuit Franse ogen naar het buitenland trekt voor de Grand Départ. Na Kopenhagen (2022) en Bilbao (2023) is straks Firenze eerste gaststad.

Volgend jaar zal er wel vertrokken worden op Franse bodem, met een Grand Départ in Lille. De ASO heeft nu aangekondigd dat Barcelona in 2026 de startplaats zal zijn. Dat zal in Zuid-Europa op gejuich onthaald worden. Deze prestigieuze stad moet heel wat volk naar Catalonië lokken. Dat zou geen probleem mogen zijn.

Een citytrip naar Barcelona plus het kunnen meemaken van de start van de Tour de France. Dat is een mooie pitch die gemaakt kan worden richting toeristen en wielerliefhebbers. De start van de Tour van dat jaar is nu al iets om naar uit te kijken en ook een leuke opwarmer voor de koers die we vanaf eind deze maand te zien krijgen.

In 2026 is de start pas voor de maand juli: van 4 tot en met 6 juli strijkt het Tour-circus dus in Barcelona neer. De eerste twee etappes zullen volledig draaien rond de Catalaanse hoofdstad. Daar komt dan nog eens bij dat ook de derde Tourrit van dat jaar in Barcelona zal vertrekken.