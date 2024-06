Evenepoel zegt waar het op staat en geeft zijn heldere antwoorden op de uitlatingen van Jan Bakelants

Iedere uitlating verdient een wederwoord. Jan Bakelants had de voorbije dagen over Remco Evenepoel wel wat te zeggen, nu is het aan die laatste.

Zonder dat dat problemen geeft, want Remco Evenepoel is het grotendeels eens met Jan Bakelants. Eén van de stellingen van de oud-renner ging over de schuiver van Evenepoel in de Dauphiné. Dat was er eentje zonder veel erg, zo leek het. Bakelants waarschuwt echter dat elke val impact heeft en dat niet onderschat mag worden.

"Dat is zo. Mijn rechterknie kreeg een klap, waardoor de patellapees wat gezwollen stond. Dat bezorgde me de dagen nadien last tijdens het klimmen. Ik voelde een constante druk. Tot op vandaag is de wonde trouwens nog altijd niet 100% geheeld", komt Evenepoel met een niet bepaald geruststellende update in Het Laatste Nieuws.

De ambities van Evenepoel

"Maar bon... ik was natuurlijk niet de enige die in de brokken deelde", wil hij ook geen excuses zoeken. "En sommigen véél zwaarder dan ik." Op naar de Tour de France dan maar. Evenepoel heeft al uitgesproken dat hij in de Tour voor de top vijf gaat. Bakelants vindt dan weer dat Remco het podium mag en zelfs moet ambiëren.

"Ik begrijp Jan. En hij heeft gelijk. Ik won de Vuelta '22, was klaar om de Giro '23 te winnen. Als je die lijn doortrekt... Het zou geweldig zijn, een grote droom die in vervulling gaat. Maar: het is en blijft mijn eerste Tour, één grote ontdekkingstocht", plaatst Evenepoel er toch een kanttekening bij die voor voorzichtigheid zorgt.

Evenepoel wil ploeg niet onder druk zetten

"Laat me eerst maar eens leren hoe ik zo'n Ronde van Frankrijk moet rijden en moet strijden voor de prijzen. Ik wil de staf en de ploegmaats niet opzadelen met onnoemlijke druk. In die zin denk ik dat een topvijf-positie in Nice realistischer is." Lees hier ook wat Evenpoel te zeggen heeft over zijn voorbereiding op de Tour.