Opmerkelijke wending: wielrenner dan toch niet gestraft omdat hij flirt met de ploeg van Wout van Aert

In de aanloop naar de Tour komt allerlei nieuws naar buiten. Zo zou de ploeg van Van Aert op het punt staan om Axel Zingle aan te trekken, wat dan weer bij zijn huidige ploeg Cofidis niet in goede aarde is gevallen.

Wanneer we de Tourselecties van de verschillende ploegen overlopen, is ons iets opgevallen. Axel Zingle zit dan toch gewoon in de selectie bij Cofidis. De logica zelve op basis van zijn capaciteiten, maar het is toch iets waar sterke twijfels over bestonden. Die twijfels hadden dan weer te maken met geruchten over een nakend vertrek.

Zingle zou een contract tekenen van drie seizoenen bij Visma-Lease a Bike en daarom zou Cofidis dan weer van plan geweest zijn om hem uit de Tourselectie te weren. Als daar al iets van aan was, zijn ze bij de Franse formatie dan toch op hun stappen teruggekeerd. Laat ons zeggen dat de rede het haalde van de emotie.

Cofidis en Zingle blijven best goede vrienden

De 25-jarige Fransman is immers de renner die dit jaar al de meeste punten verdiende voor Cofidis en zijn ploeg kan elk punt goed gebruiken in de strijd om een verlengd verblijf in de WorldTour. Het zou het beste zijn moesten de wielerformatie en de renner tot het einde van hun lopende overeenkomst goed blijven samenwerken.

Dan kan Zingle door de grote poort vertrekken naar Visma-Lease a Bike aan het einde van het seizoen. Cofidis zou er van zijn kant ook wel bij varen. Overigens zou het zijn oog hebben laten vallen op Dylan Teuns als potentiële vervanger van Zingle.