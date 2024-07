Niet altijd even rooskleurig: Jasper Philipsen doet boekje open over leven als profwielrenner

Jasper Philipsen leidt voor veel mensen een droomleven. Toch is Philipsen zelf soms wel jaloers op het gewone leven van zijn broer en zus.

Het voorjaar van Jasper Philipsen was meer dan geslaagd met zeges in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne en een tweede plaats in Parijs-Roubaix. Hij won ook een rit in Tirreno-Adriatico.

Voor veel mensen is het leven van een renner een droom, maar Philipsen zelf kent ook de mindere kant van het verhaal. "Af en toe is het soms ook een beetje saai", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad.

"Ik denk dat de meeste leeftijdsgenoten een ander leven leiden dan ik. Bij hen is het op stap gaan in het weekend, voor mij zit dat er niet in. Alles heeft zijn charme: soms ben ik jaloers op hem en andersom.

Philipsen over leven als wielrenner

"Wielrennen is een mooie sport, maar elke dag opnieuw… Soms raak je dat een beetje beu en wil je eens iets anders doen", gaat Philipsen verder. Zo kan hij niet zoals zijn broer blijven hangen na het padellen.

Als profwielrenner moet je vooral bezig zijn met je voeding, training en rusten. Van afleidingen mag dus niet veel sprake zijn. Al heeft Philipsen nu wel meer zijn routine gevonden in trainen en het vinden van zijn routine.