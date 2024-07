Sven Nys doet straffe voorspellingen over Remco Evenepoel en de uitkomst in de Tour de France

Remco Evenepoel is sterk begonnen. Sven Nys denkt dat het alleen beter zal worden en dat de Tour dit jaar wel eens heel erg spannend kan worden.

Na de dagen op Italiaanse bodem en de overgang naar de eerste Franse bergen is het nu vooral uitkijken naar de tijdrit. "Dan gaan we een nieuw referentiepunt krijgen, niet alleen van Jonas Vingegaard maar ook van Remco Evenepoel", zegt Sven Nys in de podcast Sporza Tour. "Ik zie alles iets dichter bij elkaar liggen dan vorig jaar."

Dat is verrassend, want in een aantal huiskamers zal misschien al gevreesd zijn dat de Tour al gereden is. Wie Pogacar in de Giro bezig zag en hem zag wegknallen in de eerste bergrit in de Tour, heeft daar misschien wel schrik voor. "Het zou zomaar eens kunnen dat we aan het einde van de Tour minieme verschillen gaan hebben."

© photonews

Nys kijkt er dus anders naar en dat heeft met het werk tegen de klok te maken. "Laat Evenepoel 2 tijdritten afwerken, waar hij in mijn ogen de grote favoriet is, en hij zal daar zeker wat tijd terugnemen op Pogacar." Iedereen weet wat Remco kan, maar dat tijdswinst op Pogacar een zekerheid zou zijn, is toch ook een straffe voorspelling.

Het enige minpunt voor Remco Evenepoel tot dusver is de afdaling na de Galibier. "Hij verliest behoorlijk wat tijd bergaf en leek de bochten wat verkrampt aan te snijden. Je zag een beetje angst, door die zware valpartijen in onder andere het Baskenland. Maar dat terugkomen op de lange rechte stukken biedt perspectieven."