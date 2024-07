Patrick Lefevere schuift de druk weg bij Evenepoel ondanks cruciale afspraak: "We moeten niet dromen van gele trui"

De gele trui heeft toch iets magisch en Evenepoel krijgt nu dé kans om 'm te veroveren. Lefevere doet dan weer uitschijnen dat het niet aan de orde is om daar mee bezig te zijn.

Velen zien de individuele tijdrit van vrijdag als een cruciale afspraak in deze Tour voor Remco Evenepoel en vooral als een kans om geel te pakken. "We moeten niet dromen van de gele trui", spreekt Patrick Lefevere dat laatste tegen in een gesprek met RMC Sport. "Er is een kloof van 45 seconden tussen Remco en Tadej Pogacar."

De CEO van Soudal Quick-Step wil zo benadrukken dat dit toch een aanzienlijk gat is. De ritzege is voor hem de voornaamste ambitie. "We hebben gezien hoe Tadej rijdt, het is ook zeker dat Remco sterk rijdt. Hij is wereldkampioen tijdrijden en wil bewijzen dat dat geen toeval is. Hij wil winnen, het maakt niet uit met welke marge."

© photonews

Op zijn 24ste rijdt Evenepoel zijn eerste Tour. Sinds het begin van zijn carrière is hij al gehypet als een potentieel Tourwinnaar. Nu gaan we eindelijk kunnen zien of hij het in zich heeft om het waar te maken. "Hij ligt voor op schema. Hij won in 2022 de Vuelta, droeg vorig jaar de roze trui in de Giro. We zijn hier zonder druk."

Het is duidelijk dat Patrick Lefevere vooral de druk wil wegnemen bij zijn poulain. Lefevere benadrukt dat hij vertrouwen heeft in de sterkte van zijn ploeg, maar doet ook zijn beklag over de pechgevallen. De aanrijding van Serry voor de Tour en de valpartijen van Vervaeke, Hirt en Casper Pedersen betreurt Lefevere.