Sven Nys heeft iets te zeggen over het incident tussen Philipsen en van Aert én diens reactie

Jasper Philipsen deed een slechte zaak in de strijd om de groene trui omdat hij door de jury werd gedeclasseerd in de sprint op donderdag. De analisten hadden daar allemaal hun mening over, ook Sven Nys werd om een oordeel gevraagd.

"Het gaatje werd wel heel klein gemaakt voor Wout van Aert, waardoor hij in de remmen is gegaan voor de zekerheid en om een valpartij te vermijden. Het zal een combinatie zijn van een aantal zaken", aldus Sven Nys.

"In combinatie met de waarschuwing die een dag eerder al gegeven was en wat er nu is gebeurd, is het misschien wel terecht. Ik denk dat Jasper Philipsen dit niet nodig had om een duel tegen Wout van Aert te winnen."

Het was niet nodig

"Het zou helemaal niet nodig geweest zijn. Ik vond dat Wout van Aert redelijk rustig reageerde, ook al gaf hij echt wel zijn mening. Ik vond het echt wel correct hoe hij het zei, zeker gezien de adrenaline", aldus Nys in Sporza.

© photonews

Nys denkt dat van Aert de wildere manier van sprinten van Philipsen al een paar keer hekelde: "Hij wilde er nu een punt van maken. En hij deed dat op een manier die ik best ok vind. Daar is iets voor te zeggen wat mij betreft."

Volgens Nys was Philipsen misschien meer bezig met Wout van Aert dan met het duel aan de overkant. "Wout ging dat duel niet winnen, maar het werd hem te nauw gemaakt. Gelukkig werd er niet gevallen en zocht van Aert het niet op."