Victor Campenaerts komt na tijdrit met bijzonder verhaal over de voorbereiding en hoogzwangere vrouw

Remco Evenepoel won de tijdrit in de Tour de France, maar ook Victor Campenaerts maakte heel veel indruk met een vijfde plaats. Daarmee was hij de 'best of the rest'. Na de race kwam hij met een pittig verhaal naar buiten.

Evenepoel, Pogacar, Roglic en Vingegaard moest Victor Campenaerts uiteindelijk aan zich voorbij laten gaan. Alle anderen konden de tijd van Vocsnor niet verbeteren, waardoor die twee uur op de hotseat zat van de tijdrit.

Uiteindelijk werd hij bijzonder knap vijfde op 52 seconden van Evenepoel. Waarop hij met een heel bijzonder verhaal naar buiten kwam over zijn voorbereiding op deze tijdrit. "Ik ben voor de Tour 9 weken op hoogtestage geweest naar de Sierra Nevada."

© photonews

"Dat was een heel avontuur met mijn zwangere vrouw, maar we hebben het heel goed gepland. Mijn vriendin is daar een heldin in. Ze zat, hoogzwanger, mee 9 weken op hoogte. Toen ze haar weeën kreeg, zijn we naar beneden gereden, naar Granada.

Vrouw bevallen in Granada

"Daar is ons zoontje drie weken geleden geboren. Vlak voor het BK op de weg zijn we naar huis gereden en ben ik hier gestopt om de tijdrit te verkennen. Het was een voorstel van mijn trainer Kobe", aldus Campenaerts tegen Sporza.

"Het parcours was zeker naar mijn zin. Dit is misschien de laatste keer dat ik op het hoogste niveau een tijdrit voluit rijd en ik heb er met volle teugen van genoten", was de Belg tevreden over zijn prestatie. In Nice vindt hij parcours dat veel minder op zijn maat is.