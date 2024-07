Winnaar Philipsen spreekt klare taal over zijn demonen in deze Tour: "Mathieu van der Poel had er nog eens zin in"

De tandem Jasper Philipsen - Mathieu van der Poel heeft het nog eens waargemaakt in de Tour. Goed voor een eerste ritzege voor Philipsen en Alpecin-Deceuninck in de editie van dit jaar.

Is dit nu een opluchting? "Zo kun je het stellen", knikt Philipsen tijdens het flashinterview. "Het was vorige week een eindeloze week. Met ook wat pech natuurlijk. Ik ben heel blij en opgelucht dat we onze kracht kunnen tonen. We hebben met onze sprinttrein gedaan waar we voor kwamen. Het was de perfecte job van het team."

Ook een late bocht zorgde niet voor een verrassing. Er is toch wel afgerekend met wat demonen. "Iedereen in de ploeg groeide in deze Tour. We zijn misschien niet in onze beste vorm gestart. We voelen ons gezond en goed. Ik ben heel blij dat we de tweede week beginnen met een zege. Het was een lastige week", erkent Philipsen.

Ploeg bleef in Philipsen geloven

Aangezien de Tour niet naar Parijs trekt dit jaar, beginnen de sprintkansen stilaan toch sterk af te nemen, gelet op het parcours. "We zitten al aan rit 10 en we hebben 5 sprints gehad zonder overwinning. Blij dat de ploeg is mij is blijven geloven. Iedereen in de ploeg heeft de zege verdiend", betrekt de ritwinnaar zijn ploegmaats in de hulde.

De groene trui veroveren, voorafgaand aan de Tour ook één van de doelen, wordt wel moeilijk. "Girmay is bezig aan een sterke Tour. Hij staat veel punten voor. We probeerden te focussen op een ritzege. Nu kijken we uit naar volgende ritzeges. We proberen zo veel mogelijk ritten te winnen en zien wel waar we uitkomen."

Lof voor Van der Poel

Ook Sporza kon Philipsen nog strikken voor een reactie en hij kwam nog eens terug op het aantrekken van de sprint door Van der Poel. "Mathieu had er nog eens zin in. Dat deed ie perfect."