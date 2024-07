"Van der Poel voelde zich niet goed": baaldag voor Alpecin-Deceuninck compleet nadat vrees over Rickaert uitkomt

Het is een baaldag in de Tour geworden voor Alpecin-Deceuninck. Dat Van der Poel op het einde niet meer vooraan zat, is nog het minste van de zorgen. Erger is dat Jonas Rickaert en Soren Kragh Andersen buiten tijd finishten.

Jasper Philipsen is ook gewend om beter te doen dan een vierde plek in de uitslag. "Ik heb mijn sprint kunnen rijden, maar niet op de eerste lijn. Het verhaal van de dag is dat ik niet in mijn positie geraakte. Onder andere Jonas Rickaert is gevallen. Ik weet niet of hij de finish gaat halen", zei Philipsen kort na de aankomst bij Sporza.

Rickaert geraakte daar wel, maar niet binnen tijd. Een gevolg van zijn betrokkenheid bij een val aan het begin van de etappe. Ook Kragh Andersen finishte buiten tijd. Voortaan moet Alpecin-Deceuninck het dus met twee pionnen minder doen. Nog opvallend: ook Van der Poel maakte geen deel uit van het eerste peloton.

Van der Poel niet top

"Mathieu van der Poel voelde zich niet goed. Hij zal waarschijnlijk ook binnenbollen", voorspelde Philipsen op het moment van het interview. "Dit is niet zo'n topgevoel." De afwezigheid van Van der Poel & co vooraan was uiteraard ook een stevige hindernis voor Philipsen om zijn sprintsnelheid echt ten volle te kunnen uitspelen.

"Als er geen duidelijke lead-out is, zijn we allemaal individuele renners die niet gelanceerd worden. Het is dan moeilijk om ergens nog van te kunnen profiteren. Ik heb een paar verkeerde beslissingen genomen in de sprint", voegt Philipsen er eerlijk aan toe. Conclusie: geen tweede ritzege en de achterstand voor groen is nog groter.

Groen wellicht weg voor Philipsen

"Natuurlijk sprint je voor overwinningen, maar het is nu weer kijken naar morgen. Girmay rijdt een heel sterke Tour en wij hebben onze tegenslag al gehad. We proberen nu te mikken op nog een ritzege."