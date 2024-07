Duidelijk besluit genomen: Van Aert onthult waarom hij ondanks valpartij toch besliste om te sprinten

Ondanks zijn stevige valpartij een dag eerder besloot Wout van Aert om donderdag mee te sprinten. Die intentie had hij eigenlijk niet, maar hij deed het toch.

Van Aert schatte woensdag een bocht in een afdaling verkeerd in, sprong nog over de stoeprand, maar kon de val niet meer ontwijken. Hij hield er een diepe wonde aan zijn onderarm over, ook zijn knie was geraakt.

Er was zelfs even twijfel of Van Aert wel zou starten, maar dat deed hij donderdag toch. Omdat hij zich wel goed voelde. "Die val was lelijk, maar los van die val was ik echt goed bezig", vertelde Van Aert aan HLN.

Van Aert laat geen kans meer schieten

Dinsdag voelde Van Aert zich ook goed in de sprint, toen werd hij vierde. Woensdag was hij opnieuw goed, tot die val. Tijdens de rustdag had Van Aert al zijn zinnen gezet op de rit van donderdag. Niet onterecht dus.

Van Aert sprintte naar de tweede plek, al werd hij wel stevig gehinderd door Démare. Van Aert sprintte wel niet uit frustratie, hij voelde zich dus gewoon goed. De ploegleiding had hem echter aangeraden om het rustig aan te doen.

"Een goede redenering, maar ik heb iets beslist: ik laat dit jaar geen kansen meer liggen! Ik heb er door omstandigheden al genoeg gemist", zei Van Aert. Straks volgt dus wellicht een nieuwe kans op ritwinst.