Visma-Lease a Bike probeerde, maar Pogacar sloeg opnieuw terug: "Toen zag ik het bij Vingegaard"

Visma-Lease a Bike probeerde Tadej Pogacar te kraken op weg naar Plateau de Beille, maar de Sloveen counterde. Hij heeft nu meer dan drie minuten voorsprong op Vingegaard.

Visma-Lease a Bike probeerde zijn succesrecept van de voorbije jaren te herhalen om Tadej Pogacar te breken. Het legde in een zware en warme etappe een strak tempo op, iets waar Pogacar het moeilijk mee had.

"Visma hield er een stevig tempo op na, maar ik was nooit ongerust. Ik was vooral bezig met eten, drinken en mezelf koel houden", zei Pogacar na zijn tweede ritzege op rij. "Normaal gezien heb ik last van de hitte, maar de ploeg deed het super om mij steeds af te koelen."

Stevige voorsprong Pogacar op Vingegaard

Voor Pogacar was het al zijn veertiende ritzege in de Tour, maar liefst de helft daarvan boekte hij in de Pyreneeën. De Zuid-Franse bergen liggen Pogacar bijzonder goed. "Ik hou ervan en zij houden blijkbaar ook van mij."

Vingegaard versnelde al op 11 kilometer van de streep, maar Pogacar merkte op 5 kilometer van de top dat zijn moment gekomen was. "Ik zag dat hij afzag en dat hij niet meer de benen had om zijn tempo tot boven vol te houden."

Pogacar gaat de tweede rustdag in met een comfortabele voorsprong van 3'09" op Vingegaard. "Het ziet er goed uit. Ik kijk al uit naar volgende week. Even resetten op de rustdag en dan weer volle gas."