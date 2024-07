Bakelants gaat ver: "Eddy Merckx kan op achterste poten gaan staan, maar ik vrees dat Pogacar de beste aller tijden is"

Jan Bakelants heeft vaak een bijzondere blik op de zaken. Hij roept Tadej Pogacar bijna uit tot beste wielrenner aller tijden. Wat zou Eddy Merckx daar van denken?

Bakelants komt in HLN tot die conclusie, nu Pogacar na een dominante Giro ook in de Tour schittert als nooit voorheen. "De vraag wordt gesteld: "Is dit de beste wielrenner aller tijden?" Eddy kan op zijn achterste poten gaan staan, maar ik vrees dat het antwoord 'ja' is." Dat noemen we dan een uitspraak die kan tellen.

"Natuurlijk blijft het moeilijk om vandaag te vergelijken met de periode Merckx, maar wat Pogacar doet, is toch fenomenaal. Bijna vier minuten sneller omhoog op Plateau de Beille dan het record van Marco Pantani uit 1998." Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe impressionant dat is. Zijn er geen kanttekeningen bij te plaatsen?

Bakelants onder de indruk

"Ik ben niet blind voor de technologische revolutie die sindsdien heeft plaatsgevonden maar ik vergeet ook niet op welke brandstof Pantani toen reed. Dan ben ik zeer onder de indruk van Pogacar." Het brengt met zich mee dat ook over de huidige gele trui de speculaties de ronde zullen doen. Dat kan nu eenmaal niet anders.

Jan Bakelants heeft al aangegeven dat hij geen reden heeft om te twijfelen aan de zuiverheid van Pogacar, mede door de regelmaat die laatstgenoemde in zijn prestaties legt. Het is bijvoorbeeld niet dat hij zoals Armstrong destijds vanuit vrijwel het niets naar de top is gekatapulteerd. Bij Pogi is het een heel ander verhaal.

Pogacar op weg naar Tourzege

Van op vroege leeftijd werd hij ook al beschouwd als een toptalent en vorig jaar hebben we gezien dat hij wel degelijk door het ijs kan zakken. Dit jaar is daar voorlopig geen sprake van: Pogacar lijkt op weg naar zijn derde Tourzege.