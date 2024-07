Toch nog spanning voor groen? Philipsen rondt het na de voorzet van Van der Poel weer af en maakt er 3-3 van

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na de rustdag ging de focus in de Tour even naar groen. Philipsen maakt daar onverhoopt toch nog een beetje een spannende strijd van. Hij pakte zijn derde Tourritzege dit jaar. Dat zijn er evenveel dan Girmay.

De rit naar Nîmes bracht een beeld dat we al te vaak gezien hebben in deze Tour: geen vroege vluchters meldden zich, aangezien het toch niet veel zin heeft. Dillier begon namens Alpecin-Deceuninck dan maar kilometers lang het tempo te bepalen in het peloton. Gelukkig zorgde de tussensprint toch voor wat animo.

Coquard nam daar de maat van Philipsen, Girmay zat nog wat verder. In de nasleep van die tussensprint zag Gachignard dan toch zijn kans om te ontsnappen. De Fransman bouwde een voorsprong van iets meer dan twee minuten uit. Die verdween ook wel weer als sneeuw voor de zon naarmate de nervositeit in het peloton toenam.

Gouden kans voor Philipsen

De wellicht laatste sprintkans in de Tour de France 2024 diende zich aan. Bij één van de rotondes liep het toch mis. Niemand minder dan groene trui Girmay lag bij die valpartij en ging niet mee kunnen sprinten. Zo lag er nog een gouden kans om wat spanning te brengen in het puntenklassement, waar iedereen van dacht dat het al beslist was.

Zeker omdat Alpecin-Deceuninck nog een prima sprinttrein achter de hand had. Van der Poel begon aan zijn inspanning op iets meer dan 300 meter van de meet. Jasper Philipsen knalde op het goede moment uit zijn wiel en niemand kon hem tegenhouden op weg naar zijn derde overwinning. Dat zijn er evenveel dan Girmay.

Girmay nog in het groen

Bauhaus werd een verre tweede in de rituitslag. Girmay staat nog altijd aan de leiding in het puntenklassement. De Eritreeër ziet zijn achterstand op zijn naaste belager wel gereduceerd tot iets meer dan 30 punten.