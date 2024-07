Code rood bij ploeg van Pogacar? Bondscoach klaar en duidelijk over afzonderen Tim Wellens

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Covid beheerst nog altijd het peloton in de Tour. Ook bij de ploeg van gele trui Tadej Pogacar lijkt het virus opnieuw rond te gaan in de ploeg.

UAE Team Emirates verloor Juan Ayuso al in de dertiende rit van de Tour met covid. De ploeg van Tadej Pogacar leek daarmee gevrijwaard te zijn van corona, maar nu lijken er opnieuw problemen op te duiken.

Zo kwam Tim Wellens woensdag binnen met de groep sprinters, ver achter zijn ploegmaats bij UAE Team Emirates. Wellens werd de voorbije dagen apart gehouden van zijn ploegmaats en mocht niet met de pers spreken.

Wellens weg van Pogacar uit voorzorg?

Ook zijn ploegmaat Adam Yates, die nog altijd zevende staat in het klassement, zou ziek zijn. Niemand bij UAE Team Emirates zou positief getest hebben op covid, maar het is toch opmerkelijk dat ze apart worden gehouden?

"Als hij niet positief test, dan spreken we eigenlijk over iets dat 10 jaar geleden niet aan bod zou zijn gekomen", zei bondscoach Sven Vanthourenhout bij Vive le vélo. Er moet dus niet meteen sprake zijn van corona.

Toch er dus alles aan gedaan om Wellens en co weg te houden bij Pogacar. Als de Sloveen nu nog moet opgeven of zijn gele trui verliest door een besmetting, dan zou dat natuurlijk een ramp zijn.