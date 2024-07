Vijf dagen tussen Tour en Spelen: bondscoach wilde Evenepoel en Van Aert zeker één iets gunnen

De Tour is nog maar net voorbij of Wout van Aert en Remco Evenepoel moeten alweer aan de Olympische Spelen in Parijs denken. Bondscoach Sven Vanthourenhout had dan ook een advies voor hen.

Slechts vijf volle dagen zitten er tussen de slottijdrit in de Tour en de olympische tijdrit op de Spelen in Parijs. Heel veel tijd is er voor Van Aert en Evenepoel dan ook niet om alles van de voorbije weken te verwerken. "Wout en Remco zitten al zes weken in de Tourfocus", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Er was niet alleen de Tour zelf, maar ook de trainings- en hoogtestages die er aan vooraf gingen. Van Aert en Evenepoel woensdag naar Parijs Bondscoach Vanthourenhout maakte dan ook de keuze om Van Aert en Evenepoel niet maandag al te verwachten voor de Spelen. Om de Tour toch even een plaats te geven, wilde de bondscoach hen iets gunnen. "Onze suggestie was: 'Kies voor twee dagen rust met de familie of vrienden, maar probeer dat wel in Nice te doen. Dan spaar je reisdagen uit.' Ze hebben het allebei zo ingevuld", zegt Vanthourenhout nog. Van Aert en Evenepoel zakken woensdag af naar Parijs, waar ze het parcours van de tijdrit dan gaan verkennen. Donderdag en vrijdag staan dan nog lichte trainingen op het programma om "de motor weer op gang te brengen."