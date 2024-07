Visma-Lease a Bike komt met mooie boodschap voor Van Aert en Vingegaard, maar ook Pogacar en Evenepoel

Om de Tour helemaal af te sluiten heeft Visma-Lease a Bike enkele renners nog eens stevig in de bloemetjes gezet. Onder meer Wout van Aert, maar ook Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

Wout van Aert zou de Tour normaal gezien niet rijden dit jaar, maar stond door heel wat pech toch aan de start. Van Aert eindigde zeven keer in de top tien, maar winnen lukte niet. Zijn laatste zege blijft dus de 20ste etappe in 2022.

Visma-Lease a Bike zette Van Aert nog eens extra in de bloemetjes. "Beste Wout. We weenden om je tranen in het voorjaar. Vallen, opstaan, vechten en opnieuw verder gaan", schrijft de ploeg op hun sociale media.

"Tijdens de lente kon je je persoonlijke doelen niet najagen, maar je wou koste wat het kost deel uitmaken van de Tourploeg. Daar reed je opnieuw vaak in dienst van een ploegmaat. Het typeert je. Je bent een supermens."

Boodschap voor Vingegaard, Pogacar en Evenepoel

Ook Vingegaard kreeg een boodschap. "Even vreesden we voor je leven. Je hebt getoond wat een vechter je bent. Je hebt niet alleen ons ongelooflijk trots gemaakt, maar de hele wereld. Je heb dit jaar misschien niet de Tour gewonnen, maar zeker alle harten."

Concurrenten Evenepoel en Pogacar werden ook niet vergeten. "Bedankt voor de geweldige strijd de voorbije weken. Jullie zijn absolute kampioenen. Sport zou niets zijn zonder een mooie rivaliteit. We hebben genoten van een prachtige en sportieve strijd."

"Sport is mooi wanneer je kan toegeven dat een andere renner beter was. Een verdiende zege voor Tadej en een geweldige derde plaats voor Remco in zijn eerste Tour. We hopen jullie terug te zien in de Tour van 2025."

