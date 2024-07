Lefevere over grootspraak Visma-Lease a Bike: "Tja, het resultaat daarvan heb ik ook niet gezien"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step heeft de criticasters het zwijgen opgelegd in de Tour. Met een derde plaats van Remco Evenepoel en een vijfde van Mikel Landa deed enkel UAE Team Emirates beter.

Een ritzege, beste jongere en derde in het eindklassement met Remco Evenepoel, een vijfde plaats van Mikel Landa en de derde plaats in het ploegenklassement. Soudal Quick-Step stelde allerminst teleur in de Tour.

"Vorig jaar waren we precies een ploeg prutsers. Het was overal beter dan bij ons", haalt Patrick Lefevere zijn gram bij HLN. "Als ik nu naar Visma kijk, hebben ze ook geen schitterende Tour gereden."

Lefevere prikt naar Visma-Lease a Bike

De Nederlandse ploeg verkondigde dat ze de waarden van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar kenden en zo perfect konden voorspellen welke wattages zij konden trappen in de derde week. "Tja, het resultaat daarvan heb ik ook niet gezien."

Het loopt voor Visma-Lease a Bike een stuk minder. Toen won het met Roglic de Giro, met Vingegaard de Tour en met Kuss de Vuelta. In die Vuelta stonden Vingegaard en Roglic nog eens al twee en derde met Kuss op het podium.

"Vorig jaar wonnen ze drie grote rondes, nu nog geen. Misschien winnen ze de Vuelta. Of misschien winnen wij de Vuelta wel. Of we dan ergens moeten ingrijpen? Alles op zijn tijd", besluit Lefevere nog.