Er moet op verschillende vlakken heel wat gebeuren: dit staat voor Remco Evenepoel woensdag op het programma

Remco Evenepoel staat voor een drukke dag. Er staan heel wat belangrijke zaken op het programma om zaterdag zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen in de wegrit.

U kon al lezen dat Remco Evenepoel opnieuw in Frankrijk gearriveerd is en zich bij de Belgische delegatie heeft gevoegd. Over zijn schema was er ook al iets bekend. Na zijn laatste training op Belgische bodem was het duidelijk dat hij woensdag van plan is om in Frankrijk een lange training af te werken. Daar is meer over bekend.

HLN meldt dat de grote lus van de olympische wegrit van meer dan 200 kilometer in verschillende trainingen aan bod zal komen, verspreid over twee dagen. Naast die voorziene lange training zal Evenepoel dan ook deelnemen aan de officiële verkenning van het finalecircuit in Montmartre. Een circuit van 18,4 kilometer.

Evenepoel verkent ook officieel

Voor die officiële verkenning zal dat deel van het parcours enkele uren verkeersvrij gemaakt worden. Dezelfde methode werd ook gehanteerd voor de verkenning van het tijdritparcours. Er werd toen geklaagd over de staat van het wegdek. Uitkijken of ook met betrekking tot de wegwedstrijd zulke commentaren zullen opduiken.

In elk geval staan er dus wel belangrijke momenten op het menu om meer parcourskennis op te doen, maar dat is niet alles. Ook logistiek verandert er wel wat. De Belgische wielerploeg logeerde met het oog op de tijdrit immers in een hotel in Meudon. Aan de periode in dat hotel komt een einde, ondanks het succes dat het heeft opgeleverd.

Evenepoel en Van Aert naar olympisch dorp

De Belgische wielrenners gaan verhuizen naar het olympisch dorp in Saint-Denis. Daar zullen ze de olympische sfeer dus ten volle kunnen opsnuiven.