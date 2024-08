Ein-de-lijk nog eens prijs: Wout van Aert komt met veelzeggende reactie na ritwinst in Vuelta

Wout van Aert heeft in de Vuelta een einde gemaakt aan een droogte van bijna een halfjaar. Zijn ritzege deed duidelijk deugd bij Van Aert.

Kuurne-Brussel-Kuurne op 25 februari was de laatste zege van Wout van Aert. Voor een topper als Wout van Aert is zo'n lange droogte natuurlijk nooit leuk, al was er natuurlijk ook zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

In de Vuelta deed Van Aert het telkens één plaatsje beter. In de openingstijdrit werd hij derde, in de tweede rit tweede en in de derde rit mocht hij zegevieren. Net als in de Tour van 2022 won Van Aert in de leiderstrui.

Van Aert opgetogen met ritzege in Vuelta

"Winnen voelt zó goed. Het was het wachten waard. Het is al een hele tijd geleden dat ik nog eens won, dus dit voel heel erg goed", zei Van Aert in zijn flashinterview. Zondag kwam Groves uit het wiel van Van Aert, nu waren de rollen omgedraaid.

"Dit was het plan. Ik wilde nog altijd mijn sterkte gebruiken en vroeg aanzetten. Ik denk dat ik Groves verrast heb door al op meer dan 200 meter van de streep te vertrekken, maar met genoeg snelheid. Dit was de perfecte sprint."

"Ik had veel vertrouwen, gisteren en vandaag voelde ik me sterk tijdens de koers. De ploeg had alles onder controle en hebben me in de perfecte positie gebracht." Voor Van Aert is het na negen ritzeges in de Tour zijn tiende ritzege in een grote ronde.