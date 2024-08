Het leven van een profrenner: Victor Campenaerts onthult zijn korte voorbereiding op de Vuelta

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met een ritzege in de Tour was de Tour meer dan geslaagd voor Victor Campenaerts. Veel tijd om na te genieten was er niet, want de Vuelta kwam er snel aan.

Zijn etappezege in de Tour de France zorgde voor bijzonder veel emotie bij Victor Campenaerts. Hij belde meteen met zijn vriendin Nel en zoontje Gustaaf, die hij al een tijd niet had gezien. De komende weken zal Campenaerts ze opnieuw moeten missen. Nog geen maand na het einde van de Tour stond Campenaerts alweer aan de start van de Vuelta. Fysiek en mentaal snel recupereren was dus de boodschap. Al draait het ook om motivatie, die zeker nog aanwezig is bij Campenaerts. Een weekje rust na de Tour Daags na de Tour reed hij nog een criterium, daarna heeft hij zijn fiets drie dagen niet aangeraakt. "We zijn op restaurant geweest, inclusief een mooie portie frietjes. Op vrijdag heb ik dan weer even losgereden", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Op zaterdag, nog een week na de Tour, begon Campenaerts opnieuw te trainen. Op maandag begon hij weer te leven als prof. Dat betekent opnieuw afwegen van voeding, trainen en rusten. Dat deed Campenaerts wel in België, om toch dicht bij zijn gezin te zijn. Behalve wat trainen in de Ardennen waren daar niet veel klimkilometers bij. "Voor een verre verplaatsing heb ik bewust gepast."