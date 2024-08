Neemt Belg rode trui over van Wout van Aert? Stevige ambities uitgesproken voor eerste bergrit

De klimmers zijn voor het eerst aan zet in de Vuelta. Het is uitkijken naar enkele Belgen die toch hun zinnen hebben gezet op de etappe.

Na een openingstijdrit en twee sprints is het aan de klimmers in de Vuelta. De etappe eindigt met de beklimming naar Pico Villuercas (14.6 km aan 6.1%). Het begin van de klim is niet steil, in de laatste 5 kilometer zitten er wel stroken van meer dan 15%.

Voor enkele Belgen wordt het een eerste test. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) werd vorig jaar achtste in de Vuelta en wil dit jaar opnieuw strijden voor een plek in de top tien. Het wordt zaak om meteen op de afspraak te zijn.

"Ik ben benieuwd waar ik sta. Naar dit soort dagen kijk ik altijd uit. In de proloog had ik een heel goed gevoel, terwijl dat een krachtinspanning was die me normaal niet ligt", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Van Eetvelt mikt op rode trui

Ook naar Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) is het uitkijken. Hij sprintte in de tweede etappe verrassend naar de vijfde plaats. Van Eetvelt droomt zelfs van de rode leiderstrui, met een achterstand van 1'07" op Wout van Aert is dat niet onrealistisch.

"Hier kijk ik al een week naar uit. Dit is een eerste test, vanavond weten we meer over de vorm. Misschien dat ik wel iets ga proberen. Als ik ooit de rode trui wil dragen, is het vandaag misschien wel het moment. Als je het nooit probeert…"