Wout van Aert kan eindelijk weer van zeges proeven: zijn geheim achter de Vuelta-overwinningen

Wout van Aert weet eindelijk weer wat winnen is. In de Vuelta zit Van Aert al aan twee overwinningen.

Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Wout van Aert het lang zonder zege stellen. In de Ronde van Noorwegen was Van Aert nog op zoek naar zichzelf, in de Tour zat het opnieuw niet allemaal mee.

Van Aert had in de Tour al meteen de eerste etappe kunnen winnen, maar Frank van den Broek en Romain Bardet bleven net uit de greep van het peloton. In de Vuelta kan Van Aert wel opnieuw proeven van zeges.

Van Aert kan eindelijk weer winnen

"Het was een logische beslissing om een ploeg rond mij te bouwen en de tactiek op mij af te stemmen. We zijn hier niet aangekomen met de idee dat ik moest winnen of dat het anders nooit nog zou goedkomen met mij", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

"Op den duur begint ook Wout wel eens aan zichzelf te twijfelen, hé", zegt zijn verzorger Wesley Theunis. "Het liep ook net iets te vaak fout. Maar we wisten dat op een dag alles goed zou vallen", stelt hij.

Door de valpartij van Kaden Groves heeft Van Aert nu ook een voorsprong van 41 punten in het puntenklassement en deed zo dus een goede zaak. Voor Van Aert wordt het nu zaak om die trui te verdedigen.