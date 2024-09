Deel van de buitenwereld kijkt er anders naar, maar Wout van Aert maakt de vergelijking en blijft bij standpunt

Het standpunt van Wout van Aert hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als dat van de buitenwereld. Sommigen vinden hem nu even goed koersen als in 2022. Van Aert zelf vindt dat zijn vorm toen nog beter was.

Eén ding is duidelijk: Wout van Aert knoopt in de Vuelta weer aan met een betere versie van zichzelf. In Sporza Daily gaat hij op zoek naar een verklaring hiervoor. "Ik denk gewoon dat ik tijd nodig had.In de eerste plaats had ik zelf mijn blessures een beetje onderschat. Ik dacht dat ik snel zou terugkeren, maar ik kwam er gauw achter dat het niet zo vlot zou gaan."

Daarom was die deelname aan de Tour de France juist zo cruciaal. "Deze zomer heb ik waarschijnlijk ook nog de Tour nodig gehad om een stap vooruit te zetten. Het is eigenlijk gewoon de logica die ik moest respecteren." In een fysieke sport als het wielrennen zijn er geen geheimen of mirakels. Soms hebben dingen gewoon tijd nodig.

Van Aert nog niet op zijn best

In de Vuelta is het vooral door zijn derde ritzege en de manier waarop hij bergpunten sprokkelt, dat de vergelijking wordt gemaakt met 2022. Toen veroverde hij in de Tour het groen en won hij de prijs van de strijdlust. "Ik denk niet dat ik op mijn best ben", blijft Van Aert bij de mening die hij al eerder verkondigd heeft. "Ik heb al lichter gestaan en ik heb al beter bergop gereden."

In 2022 was hij dus nog beter. "Maar ik ben beter dan de afgelopen maanden en ik leun ook dichter aan bij mijn voorjaarsniveau van voor mijn val. Dat is leuk om te voelen en is ook belangrijk voor de toekomst." Na al die maanden van pech en revalideren is het voor Van Aert inderdaad van belang om het jaar goed af te sluiten, om dan te kunnen doortrekken naar 2025.

Plan Van Aert werkt perfect in Vuelta

Zijn deelname aan de Vuelta zal alleszins vruchten afwerken. "Ik denk dat ik nog beter kan. Hier was ik naar op zoek. Het hoofddoel van deze Vuelta was winnen en ik hoopte dat ik vertrokken zou zijn als het in het begin al raak zou zijn. Dat blijkt nu ook."