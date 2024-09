Het valt mee, maar toch ook zorgen: Wout van Aert krijgt medisch verdict na zware val in Vuelta

Visma-Lease a Bike is met een eerste update gekomen over de blessures van Wout van Aert na zijn zware val in de Vuelta. En die lijken op het eerste gezicht goed te zijn?

In de afdaling van de Collada Llomeda knalde Wout van Aert dinsdag tegen een rotswand. Hij probeerde nog verder te fietsen, maar dat ging duidelijk niet. Van Aert zette zich in de auto van zijn ploeg en trok bleek weg.

"Ik ga sebiet wegdraaien", hoorde je Van Aert ook zeggen. Vooral de knie was stevig geraakt en bloedde hevig. Van Aert werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij verder onderzocht werd.

"Wout moest opgeven omdat hij heel veel pijn had aan zijn knie door een diepe wonde. Die wonde vereist intensieve verzorging", klinkt het toch zorgwekkend. Wout zal terugkeren naar België om daar voor te werken aan zijn herstel."

EK en WK in gevaar?

Het goede nieuws is dus wel dat Van Aert geen breuken heeft opgelopen bij zijn valpartij. Hoe lang zijn herstel in beslag zal nemen, is niet duidelijk. Of hij kan deelnemen aan het EK of WK is dus ook onduidelijk.

De wegrit van het EK staat op 15 september op het programma, de wegrit van het WK twee weken later op 29 september. Er is dus nog even tijd voor Van Aert om te herstellen, maar vraag is maar of dat genoeg zal zijn.