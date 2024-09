Ploegleider van Visma Lease a Bike verklapt laatste doelstellingen die Wout van Aert had in Vuelta

De opgave van Wout van Aert kwam ook bij Visma Lease a Bike hard binnen. De andere renners proberen er nog het beste van te maken.

Wout van Aert kleurde de Vuelta van dit jaar met ritzeges en als leider in het punten- en bergklassement. Daar heeft heel de ploeg van Visma Lease a Bike ook hard aan meegewerkt.

Door de opgave van onze landgenoot viel dat plots allemaal in het water. Ploegleider Grischa Niermann verwoordde het gevoel na de etappe van woensdag.

“Het is een grote deceptie voor de ploeg om Wout te verliezen. De drie ritzeges pakken ze ons alvast niet meer af. Het doel om in het groen en in de bollen op het podium in Madrid te staan, is helaas weg”, vertelt hij op de website van de ploeg.

“Onze Vuelta draaide mede rondom Wout, die in topvorm was. Het is nu aan ons om de knop om te draaien, want er liggen zeker nog kansen deze Vuelta. Sepp Kuss staat dicht bij een plaats in de top tien van het algemeen klassement. Ook een ritzege is nog mogelijk.”

Dat was woensdag niet aan de orde. Kaden Groves won de massasprint, Edoardo Affini was de beste renner van Visma Lease a Bike op de twintigste plaats.

“De regen maakte de etappe lastig. De ploegen die nog een sprinter in de ploeg hadden, wilden graag een massaspurt. Voor ons was het vooral belangrijk dat we deze dag zo goed mogelijk doorkwamen.”