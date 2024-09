Topfavoriet Tadej Pogacar komt verrassend uit de hoek over Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel

Tadej Pogacar is de topfavoriet, daar is iedereen het over eens. Met Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zijn er nog wel andere grote namen die dromen van goud op het WK.

Hem verrassen zal moeilijk worden, laat Pogacar bij Cycling Pro Net blijken. "Ik heb elke kilometer verkend. Het gaat een lange en zware koers worden. Als je genoeg punch in de benen hebt, kan je het verschil maken. Als je de versnelling niet in de benen hebt op de steile klim, zijn er nog zo veel andere plaatsen waar je kunt aanvallen. Het gaat de hele tijd op en neer, maar het zwaarste punt is de steile beklimming."

Pogacar heeft al zoveel bereikt in persoonlijke naam. Nu jaagt hij ook op goud voor zijn land. "Met Roglic in mijn team moet ik mij om één man minder zorgen maken. Het Sloveense wielrennen mist enkel nog de regenboogtrui. Met mijn derde plaats van vorig jaar kwamen we al dichtbij. We staan onder druk om zo snel mogelijk de regenboogtrui naar Slovenië te brengen. Als het dit jaar niet is, dan volgend jaar."

Pogacar verwacht chaotische finale

Er ligt dit jaar wel een ferme kans op hem te wachten in Zürich. De Tourwinnaar ging bij Sporza nog iets dieper in op zijn verwachtingen. "Ik ben klaar voor rock 'n roll. Dit parcours is iets zwaarder dan vorige WK-edities, maar tot aan de lokale ronden verwacht ik een normaal verloop. In de laatste honderd kilometers zal het chaotisch verlopen."

Er zouden nog uitspraken volgen waaruit blijkt dat hij barst van vertrouwen. "Ik ben voor niemand bang in de sprint. Na een koers van 274 kilometer ook niet van Van der Poel." Een lichtjes verrassende stelling toch. Hoewel Pogacar niet traag is aan de meet, is de algemene teneur dat de pure sprintsnelheid van Van der Poel nog iets hoger ligt.

Pogacar denkt dat Evenepoel vroeg aanvalt

Wat Pogacar te zeggen heeft over Evenepoel is al helemaal verrassend. Remco zei zelf nog dat het belangrijk wordt om geduld te tonen, maar Pogacar komt met een andere voorspelling over de Belg. "Hij zal proberen vroeg te anticiperen. We moeten op onze hoede zijn en hem goed in de gaten houden. We mogen geen verrassingaanval van hem toestaan zoals op de Olympische Spelen."