Bieders zijn nog helemaal losgegaan: Wout van Aert zo populair dat zijn fiets een immens bedrag oplevert

Wout van Aert is nog steeds ontzettend populair, zijn fietsen zijn dat ook. Een racefiets van hem uit 2021 is voor een immens groot bedrag over de toonbank gegaan.

U kon eerder al lezen op Wielerkrant dat een koersfiets van Wout van Aert uit 2021 - de machine waar hij in 2022 de groene trui mee veroverde in de Tour de France - geveild werd voor het goede doel via Catawiki. De opbrengst van de verkoop zou opnieuw geïnvesteerd worden in non-profit organisatie Bremmen, dat kampen organiseert voor kinderen en adolescenten over hoe in het leven te staan.

Zondagochtend bedroeg het grootste bod nog 9500 euro. Dat was nog stevig onder de geschatte waarde, want een expert vond de fiets van Wout van Aert zeker een bedrag tussen 20 000 euro en 25 000 euro waard. Het was de vraag in hoeverre het verkoopbedrag nog kon oplopen, want de online veiling liep maandagavond reeds af.

Fiets Van Aert levert meer op dan ingeschat

In korte tijd is het nog heel snel gegaan en zijn er nog stevige biedingen uitgebracht. Enkele bieders wilden de fiets duidelijk enorm graag. Het bedrag is nog zodanig opgelopen dat de fiets over de toonbank is gegaan voor een veel hogere prijs dan de expert zelfs had ingeschat. De koersfiets van Wout van Aert levert maar liefst 38 000 euro op.

Ook de geschiedenis van de biedingen kan bij Catawiki bekeken worden en dat maakt ons heel wat wijzer. Vanaf het moment dat het bod boven de 17 000 euro ging, waren het twee personen die met elkaar bleven strijden voor de fiets van Van Aert en de prijs zo nog een stuk opdreven. Uiteindelijk is er daarna dus nog meer dan 20 000 euro bijgekomen.

Van Aert zal blij zijn

Wout van Aert zal enorm blij zijn om het nieuws te horen, aangezien de opbrengst naar het goede doel gaat. Tijdens zijn herstelperiode na zijn valpartijen is het voor de renner een herinnering dat het voor sommige mensen echt wel veel betekent wat hij presteert op de fiets.