Tips uitdelen niet meer nodig: Wout van Aert haalt voorkeur voor bepaalde discipline en zanger boven met Strava-ritten

Wout van Aert kan Strava weer gebruiken als vanouds: om zijn voorkeur voor een zanger en bepaalde discipline weer te geven bijvoorbeeld. Tips uitdelen voor 'The Masked Singer' lijkt niet meer nodig.

Om te zien hoe het staat met het herstel van Wout van Aert, is het handig om nog eens een blik te werpen op zijn Strava-account. Het gaat aardig, want we zien dat hij gisteren en vandaag nog een fietstocht heeft kunnen maken. Van Aert laat zijn liefde voor een bepaalde discipline weer volop blijken, want het waren alle twee gravelritten.

Wout van Aert heeft dit jaar niet mee kunnen doen aan het WK gravel, maar dat maakt hij ruimschoots goed door nu zelf gravelritten te doen. De tocht van vrijdag deed hem onder andere in Turnhout passeren. "Ik ben alles kwijt, behalve de tijd", schreef Van Aert boven zijn gegevens op Strava. Dat is uiteraard een tekst die voorkomt in het nummer Europapa van Joost Klein.

Muziek Joost Klein in het hoofd van Van Aert

Het is lang niet de eerste keer dat Van Aert naar de Nederlandse zanger verwijst. Ook bij zijn kortere tocht van zaterdag bleef de renner van Visma-Lease a Bike in de Kempen. U mag zelf raden wat zijn titel "50% john" deze keer betekent. Van Aert maakte wel van de gelegenheid gebruik om nog enkele persoonlijke records te laten noteren.

Het is allicht niet meer nodig om op zijn Strava-account nog naar tips te zoeken voor The Masked Singer. Zoals u weet zijn heel wat mensen ervan overtuigd dat Wout van Aert de man in het pak van Eekhoorn is bij het populaire tv-programma. Enkele gebruikers op sociale media herkennen vooral in een trainingsrit uit mei 2024 een tip.

Toen tekende Van Aert met een trainingstocht aan de zijde van Daan Soete het figuurtje van een eekhoorn op Strava.