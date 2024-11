Veelzeggende uitspraak van Belg van Alpecin-Deceuninck: Thibau Nys krijgt steeds meer aanzien en status in de cross

Er valt bijna niet meer naast te zien in de cross: het aanzien dat Thibau Nys geniet, is best opmerkelijk op zijn 21ste. Het dragen van die Europese kampioenentrui doet toch wel wat. Niels Vandeputte spreekt met heel veel respect voor hem.

Trek het vooral niet in twijfel: de ster van Thibau Nys is rijzende, ook in het veldrijden. Hij rijdt met een bepaalde uitstraling rond wat hem een zekere status geeft, ook ten opzichte van de collega's. Hij bleef in Lokeren Niels Vandeputte voor. "Ik kan absoluut leven met de tweede plaats", zegt Vandeputte bij VTM. "Het is geen schande om tweede te worden na de Europese kampioen."

Voortaan wordt Thibau Nys niet enkel bij naam genoemd, maar wordt ook naar hem verwezen als 'de Europese kampioen'. Dat geeft aan dat die titel toch wel wat betekent. Vandeputte focuste uiteraard ook wel op zijn eigen cross en vond één zaak spijtig. "Ik maakte een fout, waardoor ik de andere renners ophield. Zo konden Nys en Sweeck wegrijden."

Vandeputte blij met zijn prestatie

Een bepalend moment in de wedstrijd. "Dat is wel jammer, want ik had op dat moment nog niet het gevoel dat ik moest lossen. Wat zou het geworden zijn als ik wel het wiel kon houden? Dat gaan we nooit weten. Ik ben blij met de fysieke prestatie. Ik kijk er naar uit om in Niel hopelijk weer voor het podium te strijden", richt de Belg van Alpecin-Deceuninck de blik vooruit.

Hij had ook al verteld dat hij blij was om met ploegmaat Jente Michels op het podium te staan. De prestatie in Lokeren betekende toch weer een zekere progressie. "Ik was niet helemaal tevreden over mijn gevoel op het EK. Ik ben blij dat ik terug het goede gevoel heb gevonden." Dat lijkt net op tijd het geval te zijn, want er komt nog wel wat aan.

Vandeputte wil scoren in eerste Wereldbeker

"Binnen een tweetal weken is het de eerste Wereldbeker. Dat wordt heel belangrijk, dat is altijd één van de doelen van het seizoen. Ik hoop daar meteen mee te doen voor de prijzen."