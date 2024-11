Fotograaf met wie Eli Iserbyt in botsing kwam in Flandriencross heeft van zich laten horen: ploeg doet specifieke oproep

De botsing van Eli Iserbyt met een fotograaf was in de Flandriencross toch wel één van de opvallende momenten. Ondertussen is alles uitgeklaard.

Eli Iserbyt verklaarde na de cross in Hamme dat hij gebotst was op een fotograaf. Verrassend, want het was op de tv-beelden niet te zien geweest. Dat maakt het uiteraard niet minder betreurenswaardig. Ondertussen is er wel nog een keer - figuurlijk - contact geweest tussen de fotograaf en Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van Eli Iserbyt.

De veldritploeg laat aan Sporza weten dat de fotograaf in kwestie na de wedstrijd langsgeweest is om zijn verontschuldigingen over te maken. De excuses zijn aanvaard. Het was natuurlijk ook geen opzettelijke actie. Het zijn vaak dezelfde fotografen die op de cross actief zijn en die willen ook alleen maar dat alles verloopt zoals het hoort.

Val Iserbyt door onbewuste actie fotograaf

"Hij gaf toe dat het om een onbewuste actie ging", zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen over de beweringen van de fotograaf. Gelukkig heeft Eli Iserbyt bij dit incident geen al te ernstige schade opgelopen en kon hij daarna de sportieve strijd verder te zetten. De Belgische kampioen kwam uiteindelijk als tweede over de streep.

"De plooien zijn gladgestreken, maar ik zou wel willen oproepen dat iedereen achter de omheining van het parcours blijft om zulke incidenten in de toekomst te vermijden", heeft Jurgen Mettepenningen nog een duidelijke boodschap voor alle aanwezigen op de cross, of het nu toeschouwers of medewerkers zijn. Laten we hopen dat iedereen zich hieraan houdt.

Seizoen met veel ophef voor Iserbyt

Voor Eli Iserbyt is het wel weer een incidentje extra in een seizoen dat voor hem al heel wat commotie heeft meegebracht.