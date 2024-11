Is dit de reden waarom Evenepoel moet wachten? Ook Giro-baas ontkent nu controversieel en politiek beladen gerucht

Remco Evenepoel is er nog niet uit of hij in aanloop naar de Tour van 2025 ook de Giro zal rijden. Het wordt hem ook niet makkelijk gemaakt om een beslissing te nemen.

Zo zal het parcours van de Giro pas in januari 2025 voorgesteld worden. Dat is vooral voor Evenepoel onhandig, want het is zo niet eenvoudig om de juiste keuze te maken voor zijn programma. Als Evenepoel beslist om de Giro te rijden, is het toch wel belangrijk dat er voldoende tijdritkilometers in het parcours zijn opgenomen. Anders houdt een trainingskamp wellicht meer steek.

Officieel is de organisatie van de Giro overgegaan tot uitstel van de voorstelling van het parcours vanwege een technisch probleem. Het gonst echter al een tijdje van de geruchten dat de Giro van 2025 van start zou gaan in Albanië en dat dit land niet aan de financiële verplichtingen zou voldoen. Dat is bij monde van Paolo Bellino, algemeen directeur bij RCS, al ontkracht.

Giro-baas wil niets lossen over een start in Albanië

Een Giro-start in Albanië zou ook onderdeel kunnen zijn van een politieke afspraak, maar de Giro-organisatie ontkent dit dus compleet. In een interview met de RAI heeft Giro-baas Mauro Vegni dit ook nog eens onderstreept. "Jullie, de media, zeggen dat de start in Albanië ligt. Wij hebben dat zelf nooit officieel gezegd. Dit betekent niet dat er geen start in Albanië is, het betekent ook niet dat er wel een start in Albanië is."

Vegni zet ook nog eens de puntjes op de i over de voorstelling van het parcours. "De voorstelling werd uitgesteld vanwege interne problemen, maar dat had zeker niets te maken met bepaalde etappes. In werkelijkheid zijn mijn mannen al ter plaatse om inspecties te doen. We doen dit morgen nog in Trentino en dan zijn we daar klaar mee."

Evenepoel & co moeten geduld oefenen

"Dit bevestigt dat het parcours voor de Giro al lang is uitgetekend", besluit Vegni. Het blijft wel een feit dat Evenepoel en zijn collega's moeten wachten om te ontdekken hoe dat eruitziet.