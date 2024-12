Thibau Nys zweert dat hij niet geprikkeld is door de uitlatingen van vader Sven: "Daar schaam ik me zelfs een beetje voor"

Thibau Nys maakt een opmerkelijk veldritseizoen door. Vader Sven liet onlangs nog optekenen dat er geen excuses zijn voor de wisselvalligheid in de prestaties van Thibau. Een dag later werd de jongste Nys doodleuk tweede in Zonhoven.

Dat was een heel erg opvallend resultaat. Zeker omdat hij voordien in vijf crossen op rij niet eens de top tien had gehaald. Hadden de uitspraken van zijn vader hem dan geprikkeld? Neen, de uitslag van Thibau in Zonhoven was niet per se een antwoord op die verklaringen. "Daar ben ik niet mee bezig", lacht Thibau bij In De Leiderstrui. "We zitten in een proces."

Dat proces gaat nog gepaard met ups en downs. Eén ding staat vast: als Thibau Nys met een goed gevoel rondrijdt, dan is hij in staat om met alle veldrijders die niet Van der Poel heten te wedijveren, zoals in Zonhoven. "Zeker. Ik had een goede dag, maar het was niet spectaculair. Ik was niet super, supergoed, maar ik kon het ding doen waar ik op dit moment goed in ben."

Hulst een ontgoocheling voor Thibau Nys

Het blijft wel zoeken naar een verklaring voor dat grote verschil met die andere crossen. "De afgelopen weken voel ik mij supersterk, maar niet goed genoeg afgesteld om crossen als Hulst te rijden." Thibau benadrukte inderdaad al dat hij moet werken aan specifieke veldritaspecten. "In Diegem en Baal komt mijn vermogen wellicht meer tot uiting, maar ook Hulst moet ik kunnen."

Het is duidelijk een grote ontgoocheling dat hij het in de gemeente in Zeeland niet beter deed. "Daar was ik niet klaar voor en daar schaam ik me zelfs een beetje voor, ten opzichte van mijzelf. Ik wil niet evolueren naar een wegrenner die af en toe alleen zijn vermogen kwijt kan in de cross. Daar wil ik niet naartoe groeien, zo'n crosser wil ik niet zijn."

Thibau Nys nog altijd heel erg jong

Een aandachtspunt, want het is logisch dat zijn doorbraak in het wegwielrennen dit soort evenwichtsoefeningen met zich meebrengt. Laat ons vooral ook niet vergeten dat Thibau Nys nog altijd maar 22 is. Enige wisselvalligheid is op die leeftijd zeker geen schande.