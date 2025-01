"Ik geloof het voor geen meter": Visma Lease a Bike krijgt geen goed nieuws te horen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na een minder 2024 wil Visma Lease a Bike dit jaar weer uitpakken. De Tour winnen met Jonas Vingegaard is het grote doel.

Jonas Vingegaard pakte vorig jaar een onverhoopte tweede plaats in de Tour de France, nadat zijn voorbereiding door een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland volledig verstoord geraakte.

2024 was afzien voor Visma Lease a Bike, zeker als je als ploeg het jaar ervoor de drie grote rondes won, maar nu met lege handen achterbleef. En dat moet goedgemaakt worden in 2025.

Philippe Gilbert gelooft er echter niet in. Volgens onze landgenoot is Tadej Pogacar nog sterker dit jaar. “Omdat zijn team nog sterker is en zijn fiets sneller zal zijn”, vertelt hij aan La Capitale.

“Zelfs als Visma een collectieve coup pleegt zoals op de Galibier in 2023, waar Pogacar geïsoleerd was, geloof ik er voor geen meter in. Tadej heeft geleerd van deze mislukking en zijn team heeft nu de leiding.”

Op trainingskamp in Spanje verbeterde de Sloveen het record van de Col des Rates. Op foto’s is volgens Gilbert heel goed te zien hoe scherp Pogacar op dit moment al staat.

“Pogacar is completer dan Vingegaard op een drie weken durend evenement. De Deen is een grote uitdager, misschien zal hij ons een duel aanbieden, een of twee etappes winnen, maar op regelmatige basis zal hij nooit twee minuten voorsprong op de Sloveen kunnen nemen.”