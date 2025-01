Wout van Aert schetst ideale scenario voor WK veldrijden en daar moeten ploegmaats hard mee lachen

Zondag wordt het WK veldrijden in Liévin gereden. Wout van Aert trekt er op een heel ontspannen manier naartoe.

In de vooravond hield Belgian Cycling een persmoment voor het WK veldrijden. Daarop nam vooral Wout van Aert het woord. Grote verwachtingen heeft onze landgenoot niet voor zijn ploegmaten, ook al omdat veldrijden een individuele sport is en het parcours zich niet leent tot grote tactieken.

“Ik vraag aan niemand om z'n kansen voor mij op te offeren, ik hoop gewoon dat iedereen die hier zit z'n eigen cross kan rijden”, citeert Het Laatste Nieuws Van Aert.

“Wat het ideale scenario voor mij is? Dat ik rechts alleen weg ben en op links iedereen tegen de grond gaat”, vertelt Van Aert, tot grote hilariteit van zijn ploegmaten.

Het mooiste scenario voor Van Aert en ook voor de fans is duidelijk. “Het zou een droom zijn om te sprinten tegen Mathieu, dat zou betekenen dat ik een heel uur bij hem ben gebleven.”

Al hebben we dat nog niet gezien van hem in deze campagne. “Dat is deze winter nog niemand gelukt. In Maasmechelen voelde ik me goed, maar werd ik toch ook op grote achterstand gereden”, besluit Van Aert.