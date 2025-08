"Dat bestaat niet": Del Grosso maakt duidelijk statement over vergelijking met Van der Poel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tibor Del Grosso is één van de rijzende sterren in het peloton. Hij werd al meer dan eens vergeleken met Mathieu van der Poel.

Tibor Del Grosso beseft maar al te goed wat het grote publiek en analisten met hem doen. “Ik word best veel met Mathieu van der Poel vergeleken”, vertelt hij bij ProCycling.

Hij snapt die vergelijking wel, omdat hij min of meer hetzelfde type renner is. “Wel van een minder kaliber dan hij, maar ik trek me niet veel van die vergelijking aan.”

Met de vergelijking maakt hij resoluut komaf, een mooi compliment ook voor zijn ploegmaat. “Ik weet dat de nieuwe Mathieu van der Poel niet bestaat.”

De Nederlander wil ook, net als Van der Poel, de komende jaren koersen op de weg blijven combineren met crossen, omdat het hem gemaakt heeft tot wie hij nu is als renner.

Dit zijn de dromen van Tibor Del Grosso

De droom is er alvast. “Ik zou niet weten waarom ik daarmee zou stoppen. In de cross hoop ik ook bij de elites ooit wereldkampioen te worden. Op de weg droom ik van meedoen om de winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Mooie dromen, die perfect passen nochtans in de vergelijking met Mathieu van der Poel. Maar die zeges zullen tijd vragen. Gelukkig is de begeleiding bij Alpecin-Deceuninck, waar hij tot eind 2027 onder contract ligt, heel erg goed.

“Ik vind het goed dat ik dit jaar niet meteen in het diepe ben gegooid in de voorjaarsklassiekers. Er wordt niets overhaast en dat is de juiste manier”, besluit Del Grosso.