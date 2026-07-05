Laatste Belgische Tourwinnaar niet de grootste Evenepoel-believer: "Ik zal een kaarsje branden"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Laatste Belgische Tourwinnaar niet de grootste Evenepoel-believer: "Ik zal een kaarsje branden"
Foto: © photonews

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Hoe groot is het geloof in Remco Evenepoel? De een is wat meer een 'believer' dan de ander. De laatste Belgische Tourwinnaar, Lucien Van Impe, is niet bepaald de grootste Evenepoel-believer.

De Tourwinnaar van 1976 komt opnieuw aan het woord in De Zondag. Het is precies vijftig jaar geleden dat een Belgische wielrenner de Tour de France won. Krijgen we vijftig jaar later een Belgische opvolger? "Ik hoop het van harte, maar het wordt aartsmoeilijk", beseft een realistische Van Impe. Dan zouden alle puzzelstukjes perfect op hun plaats moeten vallen.

"Er zijn twee Belgen die kunnen schitteren: Cian Uijtdebroeks en Remco Evenepoel." Van Impe heeft het dan over het klassement. Voor Uijtdebroeks lijkt een plaats in de top tien het hoogst haalbare. Bovendien is de renner van Movistar niet op een ideale manier aan de Tour begonnen: hij verloor bijna twee minuten doordat hij moest lossen in de ploegentijdrit.

Pogacar blijft de grote Tour-favoriet

Dan maar duimen voor een Tourzege van Evenepoel? "Ik hoop van harte dat Remco het haalt, maar de concurrentie is niet min. Vingegaard, Seixas, Del Toro. En onze Sloveense vriend is hors catégorie", verwijst Van Impe naar Tadej Pogacar. Die laatste blijft natuurlijk de absolute topfavoriet voor de eindzege in de Tour de France van 2026.

"In de ploeg van Remco ligt ook Florian Lipowitz op vinkenslag. Ik zal een kaarsje branden voor Remco", kondigt Van Impe aan. Van Impe zegt het in dit interview niet met zoveel woorden, maar het is al langer bekend dat hij Evenepoel niet direct de Tour ziet winnen. Eerder dit jaar leek Van Impe tijdens Velofollies meer vertrouwen te hebben in Jarno Widar.

Evenepoel hoopt even goed te doen als in 2024

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Dan hebben we het wel over de lange termijn, want het twintigjarige talent van Lotto-Intermarché moet nog stappen zetten. Ondanks zijn eigen inschatting wenst Van Impe Evenepoel het beste toe. Evenepoel won in zowel 2024 als 2025 een rit in de Tour en eindigde in 2024 als derde. Doet hij het dit jaar even goed of beter?

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