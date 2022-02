Allan Peiper vertelt wat Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen kan laten zien

Allan Peiper was de voorbije jaren ploegleider van Tadej Pogacar, maar moest door zijn ziekte een stapje opzij zetten.

Tadej Pogacar neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Ronde van Vlaanderen, waarin hij meteen tot een favoriet of toch minstens een plekje bij de eerste vijf wordt gebombardeerd.

“Dat wordt toch niet makkelijk. Moreno Argentin kon ruim dertig jaar geleden met weinig ervaring in de Vlaamse klassiekers toch de Ronde winnen. Maar toen ging het parcours nog in min of meer in rechte lijn naar Meerbeke”, zegt Peiper aan Het Nieuwsblad.

“Met die lussen over de Oude Kwaremont en de Paterberg is het positie kiezen, het drummen zo belangrijk geworden. Tadej kan dat. Hij doet soms aan cyclocrossen. Handig is hij genoeg. Maar je moet ook de bergjes en de smalle wegen kennen. Dat gaat in zijn nadeel spelen.”

Al is het Pogacar ook iemand die wel weet te scoren als hij er zijn gedacht op zet. “Daarom sluit ik het ook niet uit. Met Trentin heeft hij een ploegmaat die het parcours wel blind kent. Baldato in de volgwagen zal ook van goudwaarde zijn, en met de kasseien op zich gaat hij niet zoveel moeite hebben. We spreken niet over Roubaix. In Vlaanderen zijn het toch vooral autostradestenen.”