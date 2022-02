Victor Campenaerts reed een 'Tour de France' als voorbereiding op de Omloop

Victor Campenaerts trok naar Spanje en reed er tijdens zijn hoogtestage van vijf weken maar liefst 3.400 kilometer, een Tour de France op zich.

Of hij daarmee klaar is om zich meteen met de besten te meten zal dit weekend duidelijk moeten worden.

“Meedoen voor de prijzen in Monumenten van 260 kilometer is te hoog gegrepen, maar in de klassiekers van 200 kilometer kan ik mijn mannetje staan”, zegt Campenaerts aan HLN.

Een outsider voor de klassiekers is hij zeker. “Misschien een schaduwfavoriet, al zijn die Vlaamse klassiekers zo onvoorspelbaar. Voor hetzelfde geld, zie je mij zaterdag op de grond liggen op de kasseien van de Haaghoek, zoekend naar mijn tanden.”