Geslaagde test voor Roglic en van Aert met oog op unieke dubbel geel-groen in Tour de France

De groene trui in Parijs-Nice was voor Wout van Aert, het geel voor Primoz Roglic. Een voorbode voor wat we gaan zien in de Tour de France? Bij Jumbo hebben ze alvast een plan.

Wout van Aert heeft er zin in om ook in de Tour de France voor de groene trui te gaan, terwijl ondertussen ook het geel voor Primoz Roglic een doel is en blijft - al zal het tegen Pogacar sowieso niet makkelijk worden.

Beurtrol

De dubbel? Dat is al van 1997 geleden, toen met Üllrich en Zabel bij Telekom. Makkelijk wordt het dus zeker niet, maar bij Jumbo-Visma hebben ze een plan. Eentje dat ze in Parijs-Nice al eens lieten zien, met knechten die in beurtrol Roglic moeten bijstaan.

Van Aert kon zo een paar keer laten lopen en fris zijn om er te staan in andere ritten. "Dit was een test. Waarschijnlijk gaan heel veel van deze gasten straks mee naar de Tour. We gaan geel en groen proberen te combineren. Daar heb je een strategie voor nodig en hier hebben we gekeken hoe we het kunnen doen", aldus Roglic in Het Laatste Nieuws.