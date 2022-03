Haalt Jasper Philipsen Milaan - San Remo? Ziekte stuurt planning danig in de war

Heel wat renners in het peloton zijn ziek en ook Jasper Philipsen ontsnapte er niet aan. Hij startte vrijdag niet meer in Parijs-Nice en is wel degelijk ziek.

Jasper Philipsen gaf vrijdag zelf aan dat hij niet meer kon starten in de zesde etappe van Parijs-Nice en hij had enkele dagen koorts. Geen Milaan - Turijn Ondertussen is ook bekend dat hij zal passen voor Milaan - Turijn, een voorbereidingskoers op Milaan - San Remo van zaterdag. Normaliter start hij in Het Monument wel, al is de vraag nog steeds in hoeverre hij ondertussen zal herstellen van zijn ziekte.