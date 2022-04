Adrie van der Poel zal beetje jaloers zijn als Mathieu wint in Parijs-Roubaix

De liefde van Adrie van der Poel voor Parijs-Roubaix is bijzonder groot, maar zelf wist hij de Helleklassieker niet te winnen.

Ook zijn zoon Mathieu van der Poel heeft Parijs-Roubaix nog niet op zijn lijstje met overwinningen staan, maar de kans dat hij hem ooit wint is er nog wel.

Misschien zelfs al dit jaar. “Als-ie kalm blijft en de vorm van de dag goed is. Ai, dan gaat Mathieu er altijd bij zijn”, zegt Adrie van der Poel aan RIDE. “Hij is technisch zó goed. Ik had dat ook wel, maar niet zoals Mathieu. Ik kon drie of vier meter pakken in een bocht. Maar Mathieu pakt er soms wel zeven, acht of tien. Je ziet ook dat hij zeker is. Hij gaat de bocht in met 100% vertrouwen.”

En toch zal hij een beetje jaloers zijn op Mathieu als hij in Roubaix wint. “Misschien wint Mathieu, ooit. Ik zou het hem enorm gunnen. Maar hij kan niet de kers op mijn palmares zetten; die is voor hemzelf. Ik heb Roubaix dan nog steeds niet op mijn naam geschreven. Nooit die kei op de schoorsteenmantel kunnen zetten. Had ik maar harder moeten trappen.”