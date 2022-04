VOORBESCHOUWING: Wie kan bij afwezigheid van Tadej Pogacar hem in L-B-L opvolgen?

Zondag staat Luik-Bastenaken-Luik voor de deur. De Ardennenklassieker zal daarmee het klassieke voorjaar afsluiten. Een dag voor de wedstrijd overlopen we nog eens de favorieten. Tadej Pogacar won vorig jaar.

Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik is klassiek. De start ligt in de omgeving van Embourg. Dan is er de relatief vlakke aanloop naar Bastenaken. Er is enkel de Côte de La Roche-en-Ardenne als noemenswaardige helling. Daar keren ze aan de bekende rotonde terug richting Luik.

Wat volgt, zijn de vele bekende hellingen. Er is het trio met de Côte de Wanne, de Côte de Stockeu en de Côte de la Haute-Levée. Op het einde zijn er nog de Côte de La Redoute en de Côte de la Roche-aux-Faucons. De finish ligt opnieuw in het centrum van Luik in de Boulevard d'Avroy.

VOORJAAR OPSMUKKEN

Tadej Pogacar is de titelverdiger. Hij versloeg vorig jaar Julian Alaphillipe en David Gaudu in de spurt. In laatste instantie moet Pogacar afhaken door het overlijden van zijn schoonmoeder. Daardoor is er morgen al 1 favoriet minder aan de start.

Bij de favorieten hoort sinds woensdag Dylan Teuns. Klassiek is de winnaar van de Waalse Pijl ook favoriet om in Luik te winnen. Na zijn machtsontplooiing op de Muur van Hoei zal Teuns door de andere favorieten extra in het oog gehouden worden.

Bij Quick Step-Alpha Vinyl rekenen ze dan weer op Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel. Zij moeten het magere voorjaar van de ploeg opsmukken met een goede prestatie zondag. Bij een zege in een monument zou het voorjaar van Quick Step-Alpha Vinyl toch geslaagd zijn.

EVENARING RECORD?

Wout Van Aert zal zondag voor het eerst aan Luik-Bastenaken-Luik deelnemen. Woensdag ging hij al op verkenning. Volgens zijn ploeg en zichzelf kan hij ver geraken en een zege is ook mogelijk.

Onder de favorieten hoort nog altijd Alejandro Valverde. Ondertussen is hij al 41 jaar, maar in de Waalse Pijl bewees Valverde dat hij nog altijd met de besten meekan. Hij hoopt op een goed resultaat. Met een overwinning zou hij met 5 zeges mederecordhouder worden, net zoals Eddy Merckx.

© photonews

Ten slotte zijn er ook nog Aleksandr Vlasov die 3e werd in Hoei, Benoît Cosnefroy, die nipt tweede werd in de Amstel Gold Race en Jakob Fuglsang.

Zij zullen strijden voor de zege in Luik. Toch nog een vermelding voor Philippe Gilbert. Hij zal voor de laatste keer de klassieker in zijn Ardennen rijden. Een klassieker die hij in 2011 won.

ONZE STERREN VOOR LUIK-BASTENAKEN-LUIK

**** Dylan Teuns - Alejandro Valverde

*** Wout Van Aert

** Benoît Cosnefroy - Julian Alaphilippe

* Remco Evenepoel - Aleksandr Vlasov - Jakob Fuglsang